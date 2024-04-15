Россияне выдали новый фейк о Малюке: в СБУ уже ответили

В спецслужбе говорят, что глава СБУ не обращался к российским судам

В российских СМИ появились сообщения о том, что якобы "защита" главы СБУ Василия Малюка обжаловала его заочный арест. При этом в самой СБУ говорят, что к этой информации стоит относиться исключительно как к ИПСО.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ, который приводит издание Интерфакс-Украина. Отмечается, что Малюк ни к каким адвокатам не обращался и фейковые решения российских судов не обжаловал.

"Служба безопасности Украины призывает СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление враждебных ИПСО", — говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что заявления россиян о том, что существует некая "защита", которая подает апелляции от имени главы СБУ, является кампанией по дискредитации.

При этом там подчеркивают, что все проводимые ею мероприятия соответствуют нормам национального и международного законодательства.

Как известно, Россия обвиняет Малюка в терроризме, заявляя, в частности, о причастности СБУ к ликвидации Ильи Кивы и российского пропагандиста Владлена Татарского, а также ко взрывам на Крымском мосту.

25 марта он давал интервью, в котором упомянул о смерти Татарского и ряда коллаборантов и предателей. По его словам, это является "выплатой кармических долгов", но он не стал подтверждать причастность к этому СБУ.