Перші українські пілоти, які вчились на F-16 завершили підготовку у Великій Британії: деталі і фото

Міністерство оборони Британії показало фото

Українські пілоти, які навчалися на F-16 у Британії, продовжать підготовку. Наступний етап буде проходити у Франції.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Британії також показало фото українських пілотів, які навчалися на літаках F-16.

F-16 для України

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони з’являться на українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них, які до цього планувалося продати, перебувають у придатному до польотів стані.

Відомо, що окрім 22 літаків, Україна також отримає від Норвегії двигуни для них, допоміжні матеріали, авіатренажери, запчастини та інше корисне обладнання.

Проте є побоювання, що 10 несправних літаків можуть бути хіба що пущені на запчастини у випадку необхідності. Норвегія планувала продати 12 літаків американській компанії Draken International, саме тому їх встигли відремонтувати. За інші навіть не бралися.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.