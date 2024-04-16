Криворіжанину, який помочився на Меморіал Героїв, повідомили про підозру: що йому загрожує

Злочин було скоєно 12 квітня

Молодому чоловіку, який у Кривому Розі помочився на меморіал на честь загиблих героїв, повідомили про підозру. Йому загрожує серйозне покарання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Кривого Рогу. Там нагадали, що злочин було скоєно 12 квітня. Тоді 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії.

"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили всі обставини події та чоловіка, який вчинив злочин", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру у хуліганстві. Тепер йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що батько фігуранта виявився військовим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Хмельниччині стався конфлікт між військовими та жінкою. Повідомляється, що остання справила потребу прямо у ТЦК і зробила це не в туалеті.