Криворожанину, который помочился на Мемориал Героев, сообщили о подозрении: что ему грозит

Преступление было совершено 12 апреля

Молодому человеку, который в Кривом Роге помочился на мемориал в честь погибших героев, сообщили о подозрении. Ему грозит серьезное наказание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога. Там напомнили, что преступление было совершено 12 апреля. Тогда 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к Мемориалу Героев и с особым цинизмом совершил хулиганские действия.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство. Полицейские установили все обстоятельства происшествия и мужчину, совершившего преступление", — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигуранту уже сообщили о подозрении в хулиганстве. Теперь ему грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что отец фигуранта оказался военным.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Хмельницкой области произошел конфликт между военными и женщиной. Сообщается, что последняя справила нужду прямо в ТЦК и сделала это не в туалете.