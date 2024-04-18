"Закрийте вікна та посидіть вдома": мережею шириться фейк про хімічну загрозу в Україні

Наразі місцева влада офіційно не коментувала вибухи в Дніпрі та не повідомляла про наслідки удару.

У соціальній мережі після сьогоднішньої атаки на Дніпро та декількох гучних вибухів почали поширювати інформацію нібито про влучання в промислове підприємство та ризик отруєння хімією. Громадян ніби закликали "закрити вікна та посидіти сьогодні вдома".

Про це йдеться у публікації "Стоп. Фейк. Дніпро". Людей просять не панікувати.

"Інформація про "страшенну хімію" НЕ є правдивою! Повідомлення з панічними висловлюваннями і немає жодних аргументів або доказів. Не поширюйте панічні настрої серед населення! Довіряйте лише перевіреним джерелам! Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпрі у четвер, 18 квітня, пролунали потужні вибухи. За кілька хвилин до цього було оголошено повітряну тривогу. Монітори писали про загрозу застосування балістичного озброєння, а саме С-400 з території тимчасово окупованого Криму. Також очевидці повідомляли про пожежу після вибуху.

Наразі місцева влада офіційно не коментувала вибухи та не повідомляла про наслідки удару.

Раніше "Телеграф" повідомив, що роспропаганда зганьбилася фейком про "канадських найманців" в Україні.