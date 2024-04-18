"Закройте окна и посидите дома": в сети распространяется фейк о химической угрозе в Украине
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В настоящее время местные власти официально не комментировали взрывы в Днепре и не сообщали о последствиях удара
В социальной сети после сегодняшней атаки на Днепр и нескольких громких взрывов начали распространять информацию якобы о попадании в промышленное предприятие и риске отравления химией. Граждан якобы призвали "закрыть окна и посидеть сегодня дома".
Об этом говорится в публикации "Стоп. Фейк. Днепр". Людей просят не паниковать.
"Информация о "страшной химии" не правдива! Сообщение с паническими высказываниями и нет никаких аргументов или доказательств. Не распространяйте панические настроения среди населения! Доверяйте только проверенным источникам! Ждем официальной информации от военной администрации", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Днепре в четверг, 18 апреля, прогремели мощные взрывы. За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога. Мониторы писали об угрозе применения баллистического вооружения, а именно С-400 с территории временно оккупированного Крыма. Также очевидцы сообщали о пожаре после взрыва.
В настоящее время местные власти официально не комментировали взрывы и не сообщали о последствиях удара.
Ранее "Телеграф" сообщил, что роспропаганда опозорилась фейком о "канадских наемниках" в Украине.