Вино за 14 500 грн і не тільки: скільки коштує обід у скандальному "Good Wine"

У мережі ще є своя крамничка крафтових продуктів

Нещодавно у Києві стався гучний скандал за участю поліцейського Віталія Манасяна, який зайняв заброньоване місце у винному ресторані мережі "Good Wine" та погрожував відвідувачам. Зазначається, частиною мережі є також "Lucky&CHEF'S TABLE", де безпосередньо і проводять свій час відвідувачі.

"Телеграф" розповість вам, скільки коштує обід та вечеря у закладі, та чи буде це "по кишені" пересічному киянину.

Зауважимо, що "Good Wine" це мережа винний маркетів, у якій у Києві є ресторан "Lucky&CHEF'S TABLE". У ньому можна провести час за попереднім бронюванням. Цей заклад, окрім скандалу з поліцейським, ще відомий своїм шеф-кухарем Володимиром Ярославським.

Скільки коштує обід?

Паста з аргентинськими креветками — 899 грн;

Стейк з тунця — 1215 грн;

Філе міньйон з картопляним пюре — 699 грн;

Стейк лосося та картопляне пюре — 715 грн;

Цезар з курячим філе — 459 грн;

Хліб гречаний 110 г — 99 грн;

Тирамісу — 385 грн;

Наполеон на білому шоколаді — 345 грн.

На фото зображене більш детально майже усі позиції у ресторані "Lucky&CHEF'S TABLE". Зауважимо, що на сайті закладу та у соцмережах меню складно знайти.

Основна спеціалізація ресторанів "Goodwine" це вино, тому звернемо увагу і на вартість алкогольних напоїв. Зауважимо, що у мережі ще є своя крамничка крафтових товарів.

Ціни на вино

Magma Roso 2020 750 мл — 14 500 грн;

A Roso Riserva 750 мл — 9 600 грн;

Morey Saint Denis 2021 750 мл — 7 100 грн;

E Bianco Riserva 2007 750 мл — 11 900 грн.

Ціни на продукти

Яйця курячі С1 — 199 грн;

Ковбаса куряча смажена домашня 100 г — 61,90 грн;

Сало "Галицьке" 100 г — 59,90 грн;

Борошно пшеничне 2,27 кг — 449 грн;

Дріжджі сухі 7 г — 62 грн;

Молоко коров'яче 750 мл — 145 грн.

Ціни на паски

Паска з родзинками та цукатами 520 г — 849 грн;

Паска велика 830 г — 1 250 грн;

Паска Добра 265 г — 385 грн.

Аналізуючи ціни на ресторанні страви та на прості продукти, можна дійти висновку, що "Goodwine" розрахований на людей з високим рівнем доходу.

Раніше "Телеграф" писав, що у відомому ресторані у Луцьку відмовили вдові загиблого військового ЗСУ в поминальному обіді.