Вино за 14 500 грн и не только: сколько стоит обед в скандальном "Good Wine"
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У сети еще есть свой магазин крафтовых продуктов
Недавно в Киеве произошел громкий скандал с участием полицейского Виталия Манасяна, который занял забронированное место в винном ресторане сети "Good Wine" и угрожал посетителям. Отмечается, частью сети также есть "Lucky&CHEF’S TABLE", где непосредственно и проводят свое время посетители.
"Телеграф" расскажет вам, сколько стоит обед и ужин в заведении, и будет ли это "по карману" рядовому киевлянину.
Отметим, что "Good Wine" это сеть виновных маркетов, в которой в Киеве есть ресторан "Lucky&CHEF’S TABLE". В нем можно провести время по предварительному бронированию. Это заведение, кроме скандала с полицейским, еще известно своим шеф-поваром Владимиром Ярославским.
Сколько стоит обед?
- Паста с аргентинскими креветками – 899 грн;
- Стейк из тунца – 1215 грн;
- Филе миньон с картофельным пюре – 699 грн;
- Стейк лосося и картофельное пюре – 715 грн;
- Цезарь с куриным филе – 459 грн;
- Хлеб гречишный 110 г — 99 грн;
- Тирамиссу — 385 грн;
- Наполеон на белом шоколаде – 345 грн.
На фото изображено более подробно почти все меню в ресторане "Lucky&CHEF’S TABLE". Заметим, что на сайте заведения и в соцсетях его сложно найти.
Основная специализация ресторанов "Goodwine" это вино, поэтому обратим внимание и на стоимость алкогольных напитков. Заметим, что у сети еще есть свой магазин крафтовых товаров.
Цены на вино
- Magma Roso 2020 750 мл — 14 500 грн;
- A Roso Riserva 750 мл — 9 600 грн;
- Morey Saint Denis 2021 750 мл — 7 100 грн;
- E Bianco Riserva 2007 750 мл — 11 900 грн.
Цены на продукты
- Яйца куриные С1 — 199 грн;
- Колбаса куриная жареная домашняя 100 г — 61,90 грн;
- Сало "Галицкое" 100 г — 59,90 грн;
- Мука пшеничная 2,27 кг — 449 грн;
- Дрожжи сухие 7 г — 62 грн;
- Молоко коровье 750 мл — 145 грн.
Цены на куличи
- Кулич с изюмом и цукатами 520 г — 849 грн;
- Кулич большой 830 г — 1 250 грн;
- Пасха Добра 265 г — 385 грн.
Анализируя цены на ресторанные блюда и простые продукты, можно сделать вывод, что "Goodwine" рассчитан на людей с высоким уровнем дохода.
Ранее "Телеграф" писал, что в известном ресторане в Луцке отказали вдове погибшего военного ВСУ в поминальном обеде.