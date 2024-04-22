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Вино за 14 500 грн и не только: сколько стоит обед в скандальном "Good Wine"

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Полицейский Виталий Манасян Новость обновлена 22 апреля 2024, 14:32
Полицейский Виталий Манасян. Фото Коллаж "Телеграфа"

У сети еще есть свой магазин крафтовых продуктов

Недавно в Киеве произошел громкий скандал с участием полицейского Виталия Манасяна, который занял забронированное место в винном ресторане сети "Good Wine" и угрожал посетителям. Отмечается, частью сети также есть "Lucky&CHEF’S TABLE", где непосредственно и проводят свое время посетители.

"Телеграф" расскажет вам, сколько стоит обед и ужин в заведении, и будет ли это "по карману" рядовому киевлянину.

Отметим, что "Good Wine" это сеть виновных маркетов, в которой в Киеве есть ресторан "Lucky&CHEF’S TABLE". В нем можно провести время по предварительному бронированию. Это заведение, кроме скандала с полицейским, еще известно своим шеф-поваром Владимиром Ярославским.

Сколько стоит обед?

  • Паста с аргентинскими креветками – 899 грн;
  • Стейк из тунца – 1215 грн;
  • Филе миньон с картофельным пюре – 699 грн;
  • Стейк лосося и картофельное пюре – 715 грн;
  • Цезарь с куриным филе – 459 грн;
  • Хлеб гречишный 110 г — 99 грн;
  • Тирамиссу — 385 грн;
  • Наполеон на белом шоколаде – 345 грн.

На фото изображено более подробно почти все меню в ресторане "Lucky&CHEF’S TABLE". Заметим, что на сайте заведения и в соцсетях его сложно найти.

Основная специализация ресторанов "Goodwine" это вино, поэтому обратим внимание и на стоимость алкогольных напитков. Заметим, что у сети еще есть свой магазин крафтовых товаров.

Цены на вино

  • Magma Roso 2020 750 мл — 14 500 грн;
  • A Roso Riserva 750 мл — 9 600 грн;
  • Morey Saint Denis 2021 750 мл — 7 100 грн;
  • E Bianco Riserva 2007 750 мл — 11 900 грн.

Цены на продукты

  • Яйца куриные С1 — 199 грн;
  • Колбаса куриная жареная домашняя 100 г — 61,90 грн;
  • Сало "Галицкое" 100 г — 59,90 грн;
  • Мука пшеничная 2,27 кг — 449 грн;
  • Дрожжи сухие 7 г — 62 грн;
  • Молоко коровье 750 мл — 145 грн.

Цены на куличи

  • Кулич с изюмом и цукатами 520 г — 849 грн;
  • Кулич большой 830 г — 1 250 грн;
  • Пасха Добра 265 г — 385 грн.

Анализируя цены на ресторанные блюда и простые продукты, можно сделать вывод, что "Goodwine" рассчитан на людей с высоким уровнем дохода.

Ранее "Телеграф" писал, что в известном ресторане в Луцке отказали вдове погибшего военного ВСУ в поминальном обеде.

Теги:
#Киев #Скандал #Цены #Ресторан