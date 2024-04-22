Зеленский и Байден обсудили будущий пакет военной помощи США Украине: что в него войдет
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Украина получит ПВО и дальнобойные средства уже в первом транше
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Основной темой было выделение нового пакета военной помощи.
Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале. По его словам, Байден заверил, что в случае принятия документа в Сенате, он немедленно подпишет закон.
Украинский лидер также отметил, что другое решение Палаты представителей о конфискации российских активов будет мощным сигналом для всех партнеров.
"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения Президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности", — добавил Зеленский.
Помимо того главы двух стран обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовки к грядущему саммиту по формуле мира.
Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.
Председатель сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер в свою очередь отметил, что в первом транше помощи вполне могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.