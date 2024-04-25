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"Головне - бажання та духовні потреби": у ПЦУ розвіяли популярний міф про вбрання жінок у храмі

Автор
Уляна Виноградова Уляна Виноградова
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Люди не повинні перейматися своїм одягом при поході до церкви Новина оновлена 25 квітня 2024, 14:59
Люди не повинні перейматися своїм одягом при поході до церкви. Фото Соцмережі

Вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням не можна

Серед православних вірян існує думка, що жінкам не можна заходити до церкви у брюках. Однак у ПЦУ таке твердження називають міфом.

Детальне роз'яснення з цього приводу приведене на сторінці парафії у Facebook. Зазначається, що у цій та інших Православних Церквах світу подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує.

"Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне — з якими бажаннями та духовними потребами", — йдеться в повідомленні.

Також у ПЦУ розповіли, звідки взявся цей міф.

"Від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання. Найчастіше в контексті такої "заборони" посилаються на рядки зі Старого Завіту: "На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це" (Втор. 22: 5). Але чи про жіночі брюки йшлося у тих рядках? В часи, коли писалися правила Старого Завіту, люди одягалися зовсім не так, як нині. І жінки, і чоловіки тоді носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху — туніку (плащ, накидку). У Біблійній енциклопедії Брокгауза зазначається: "Жіночий одяг був схожий на чоловічий, але все ж мав деякі відмінності… Одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, і, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин; верхній одяг мав рукави до зап'ясть. Жінки також носили пояси та плащі". Як бачимо, різниця в одязі не була принциповою, що спрямовує нас до висновку, що в згаданих рядках книги Второзаконня мова йшла про іншу, скоріше, внутрішню відмінність чоловічого/жіночого, і точно не про штани. Йшлося про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці — чоловіка, відкидаючи Богом встановлену природну відмінність двох статей", — кажуть у ПЦУ.

Там додали, що вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням не можна.

"Наприклад, шаровари, які у нашій культурі асоціюються з козацтвом, у багатьох південних і східних народів є елементом жіночого одягу. Або кілт (національний шотландський чоловічий одяг) чи інші подібні вбрання, хоча і подібні до жіночих спідниць, але виникли не як уподібнення чоловіків до жінок, а як відповідь на потреби місцевих умов життя", — додали у Церкві.

Там закликали не витрачати час на непотрібні суперечки і заборони та не судіти інших людей за зовнішністю.

"Особливо зараз, під час війни і великих втрат. Можливо, ця людина втратила все, і в неї просто немає іншого вбрання. А навіть якщо й є — не ви їй Суддя. Прагніть того, щоби не виглядати, а БУТИ вірними — не зовнішньо, а внутрішньо. Зустрічайте людей з любов՚ю, а не з осудом, з радістю, а не з докором. Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом", — резюмували у ПЦУ.

Раніше "Телеграф" писав, де можна в Києві освятити паски в православних храмах ПЦУ.

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#Храм #Церква #Православна церква #ПЦУ