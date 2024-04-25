"Головне - бажання та духовні потреби": у ПЦУ розвіяли популярний міф про вбрання жінок у храмі

Вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням не можна

Серед православних вірян існує думка, що жінкам не можна заходити до церкви у брюках. Однак у ПЦУ таке твердження називають міфом.

Детальне роз'яснення з цього приводу приведене на сторінці парафії у Facebook. Зазначається, що у цій та інших Православних Церквах світу подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує.

"Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне — з якими бажаннями та духовними потребами", — йдеться в повідомленні.

Також у ПЦУ розповіли, звідки взявся цей міф.

"Від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання. Найчастіше в контексті такої "заборони" посилаються на рядки зі Старого Завіту: "На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це" (Втор. 22: 5). Але чи про жіночі брюки йшлося у тих рядках? В часи, коли писалися правила Старого Завіту, люди одягалися зовсім не так, як нині. І жінки, і чоловіки тоді носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху — туніку (плащ, накидку). У Біблійній енциклопедії Брокгауза зазначається: "Жіночий одяг був схожий на чоловічий, але все ж мав деякі відмінності… Одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, і, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин; верхній одяг мав рукави до зап'ясть. Жінки також носили пояси та плащі". Як бачимо, різниця в одязі не була принциповою, що спрямовує нас до висновку, що в згаданих рядках книги Второзаконня мова йшла про іншу, скоріше, внутрішню відмінність чоловічого/жіночого, і точно не про штани. Йшлося про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці — чоловіка, відкидаючи Богом встановлену природну відмінність двох статей", — кажуть у ПЦУ.

Там додали, що вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням не можна.

"Наприклад, шаровари, які у нашій культурі асоціюються з козацтвом, у багатьох південних і східних народів є елементом жіночого одягу. Або кілт (національний шотландський чоловічий одяг) чи інші подібні вбрання, хоча і подібні до жіночих спідниць, але виникли не як уподібнення чоловіків до жінок, а як відповідь на потреби місцевих умов життя", — додали у Церкві.

Там закликали не витрачати час на непотрібні суперечки і заборони та не судіти інших людей за зовнішністю.

"Особливо зараз, під час війни і великих втрат. Можливо, ця людина втратила все, і в неї просто немає іншого вбрання. А навіть якщо й є — не ви їй Суддя. Прагніть того, щоби не виглядати, а БУТИ вірними — не зовнішньо, а внутрішньо. Зустрічайте людей з любов՚ю, а не з осудом, з радістю, а не з докором. Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом", — резюмували у ПЦУ.

Раніше "Телеграф" писав, де можна в Києві освятити паски в православних храмах ПЦУ.