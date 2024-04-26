П’яний чиновник збив людей на переході у Броварах і вже почав розплачуватись за це: усі деталі скандалу

На винуватця аварії порушили кримінальну справу, а за життя постраждалих борються лікарі

Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко влаштував ДТП. Він сів за кермо у стані сильного алкогольного сп’яніння та збив чотирьох людей, серед яких маленька дитина.

"Телеграф" зібрав усі подробиці аварії, які відомі до цієї години. Правоохоронці затримали чиновника та відкрили за фактом аварії кримінальну справу.

ДТП сталася у центрі Броварів близько 19:20 у п’ятницю, 26 квітня. Володимир Майбоженко на авто Volvo XC90 2018 року випуску влетів у KFC-драйв та збив людей, які там йшли. На місце одразу ж викликали поліцію та швидку. У крові водія виявили 2,31 проміле алкоголю, хоча допустима норма становить 0,2 проміле.

Медики госпіталізували постраждалих, серед яких 32-річна мати з 2,5-річною дочкою, та двоє чоловіків 29 та 26 років. Про це повідомив начальник Київської ОДА Руслан Кравченко. За попередньою інформацією у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома ділянки голови. У решти потерпілих — політравма, закрита черепно-мозкова травма, переломи ключиці, плеча, лопатки та ребер. За словами свідків аварії, одного потерпілого діставали з-під коліс автомобіля. Обурені очевидці аварії облили машину Майбоженка чи то фарбою, чи кетчупом.

"Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Робимо все необхідне для допомоги людям", — повідомив Руслан Кравченко.

Також у мережі опублікували момент наїзду на пішоходів. На кадрах із камери вуличного відеоспостереження видно, як автомобіль чиновника вилітає на тротуар, яким йшли люди. Через те, що ніхто не очікував, що таке станеться, пішоходи не змогли відбігти убік.

Правоохоронці повідомили, що завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Володимир Майбоженко може сісти за ґрати на строк від 3 до 8 років і втратити право керувати автомобілем на строк від 5 до 8 років.

Відомо, що автомобіль Volvo XC90 2018 року випуску, на якому Майбоженко збив людей, був куплений ним у 2019 році та привезений в Україну з іншої країни. Орієнтовна вартість машини – від 30 до 55 тисяч доларів.

Влада регіону вже відреагувала на ДТП за участю свого колеги. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що Майбоженка треба звільнити, а розслідування за обставинами аварії має пройти об’єктивно та неупереджено. Міський голова Браварів Ігор Сапожко нічого не сказав про справедливе покарання винуватця ДТП, але зазначив, що слідкує за розслідуванням.

Відомо, що Володимир Майбоженко розпочав політичну кар’єру з Київського обласного штабу Блоку Юлії Тимошенко, а з 20 квітня 2006 року по 14 травня 2010 року був головою Київської обласної ради. Також чиновник був замішаний у скандалі між "Батьківщиною" та "Партією регіонів".

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві поліцейська потрапила у ДТП. Вулицю, де сталася аварія, перекрили.