У Європі задумалися про майбутнє українських студентів через новий закон про мобілізацію: що відомо

У Польщі перебуває приблизно 50 тисяч студентів з України

В Україні з 16 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, він стосується кожного громадянина. Саме тому польський міністр науки і вищої освіти Даріуш Вєчорек розповів, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти і науки України та польським Міністерством закордонних справ (МЗС) щодо того, як нововведення вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Про це міністр розповів TOK FM. За його даними, наразі у Польщі приблизно 50 тисяч студентів з України.

"Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства", – сказав Вєчорек.

Він також наголосив, що студенти перетнули кордон цілком законно і мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в країні. За його словами, це треба проаналізувати, проте наразі польська влада особливої ​​загрози не бачить.

"Оскільки вони почали навчання в Польщі – вони на другому чи третьому курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання", – додав Вєчорек.

Він також наголосив, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому наразі її важко коментувати". За його словами, задля прояснення "можливих загроз щодо українських студентів у Польщі", міністерство Вєчорека буде спілкуватися і з польським МЗС.

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