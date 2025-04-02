Адміністрація Трампа руйнує надії на повернення додому для тисяч українців

Переселенці з окупованих територій втрачають надію

Українці з окупованих Росією територій втрачають надію повернутися додому через підхід адміністрації Трампа до мирних переговорів. Люди, які виїхали з Мелітополя та інших захоплених міст, бачать, що питання окупованих територій навіть не обговорюється.

Багато переселенців залишились жити неподалік фронту, очікуючи на швидке повернення, але тепер розуміють, що можуть ніколи не побачити рідних. Про це пише Financial Times.

Зокрема, у статті йдеться, про вчительку з Мелітополя, на ім'я Катерина. Жінка покинула місто три роки тому і переїхала до Запоріжжя. "Ми бачимо, що питання окупованих територій навіть не на столі переговорів. Ми не побачимо наших батьків скоро", – каже вона.

Фото FT

За даними Київського міжнародного інституту соціології, кількість українців, готових до територіальних поступок заради швидкого миру, зросла з 8% у грудні 2022 року до 39% у березні 2025-го. Проте переселенці з окупованих територій хочуть не просто миру, а справедливого рішення, пише видання.

Максим, який теж виїхав з Мелітополя до Запоріжжя, розповів журналістам FT, що залишив усе своє майно, включно з трьома квартирами. "Треба мати можливість принаймні туди поїхати, побачити наших людей, знову зайти в наші квартири, можливо, продати їх. Інакше ми просто занепадемо", – говорить він.

Як пише Financial Times, тривогу викликають заяви представників Трампа та його нещодавнє рішення тимчасово призупинити військову допомогу Києву. Стів Віткофф, посланець президента США, нещодавно підтримав позицію Кремля про те, що окуповані регіони провели "референдуми", де люди нібито хотіли бути під владою Росії. Насправді ці "референдуми" відбувалися під дулами автоматів і не визнані у світі.

Видання також звертає увагу, що територіальні претензії Росії виходять за межі вже захоплених територій і включають місто Запоріжжя, де ніколи не було російських військ. Вероніка, вчителька з району Енергодара, коментує ці претензії просто: "Можеш писати що завгодно на паркані, але це не робить його твоїм".

Її 81-річна мати змогла виїхати з окупації лише минулого року після кампанії насильства та примусової асиміляції населення, яку Росія проводить на окупованих територіях. "Я не хочу, щоб гинуло більше людей. Але я хочу справедливості", – цитує видання слова Вероніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Трампа розповіли, коли може настати повне припинення вогню в Україні. Крім того, Віткофф заявив, що довіряє Путіну.