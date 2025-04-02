Кулеба дав важливу пораду всім українцям: треба згадати одне слово

Кулеба розповів, яке гасло він вибрав особисто для себе

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба дав важливу пораду українцям. За його словами, люди мають почати мислити інакше і в політиці, і в житті.

Про це він сказав під час інтерв’ю LIGAnet. Кулеба вважає, що українці мають стати оптимістами та повернути назад слово "перемога" у свій особистий словник.

"Велика біда, що ми викинули слово перемога зі свого словника. Нам стало соромно про це говорити. Послухайте росіян. У них з 22 року ні на сантиметр планка щодо поставленої мети не опустилася. І у нас так не повинно бути. Ми повинні вірити в перемогу, ми повинні вірити в те, що ми здатні. Нічого не буває визначеним наперед. Зараз ми, наприклад, вважаємо даністю перемогу союзників у Другій світовій, але вони так не вважали тоді", — зазначив Кулеба.

Також ексміністр розповів, яке гасло він обрав особисто для себе.

"Песимісти не виграли жодної війни" — слова Ейзенхауера (34-й президент США і один із найбільших полководців Другої світової війни). Я зробив ці слова своїм власним гаслом. Як би не було важко — ти маєш залишатися оптимістом і шукати рішення, яке виведе тебе вперед. Якщо ти не віриш у свою здатність перемогти, то навіть у спорті не варто виходити на майданчик. То чому ми повинні мислити інакше в політиці чи житті. Звичайно, треба вірити в перемогу", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кулеба здивував заявою про угоду щодо мінералів і розповів про підступний задум США.