Тіла знайшли біля ТЦ: у Німеччині вбили двох українців, поліція підозрює росіянина

Одному з убитих було 23 роки, другому – 36

У німецькому місті Мурнау сталося вбивство двох українців. Їх знайшли із ножовими пораненнями на території торговельного центру.

У вбивстві підозрюють громадянина РФ. Про це повідомили у Головному управлінні поліції Верхньої Баварії.

За даними правоохоронців, одному із загиблих було 23 роки і він помер у лікарні, а другому – 36 років. Чоловік помер на місці події. Обидва проживали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Того ж вечора поліція затримала підозрюваного за його місцем проживання недалеко від торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин Росії.

Поліція розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства. У неділю, 28 квітня, чоловікові оберуть запобіжний захід. Прокуратура просить укласти його під варту.

Правоохоронці зараз займаються з’ясуванням точного перебігу подій, а також мотивами підозрюваного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині через кілька років розкрили вбивство українки Оксани Ромберг у Берліні. Дівчина була косметологом. На час смерті їй було 50 років. Поліція виконала велику роботу, щоб вийти на слід убивці.