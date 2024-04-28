Тела нашли возле ТЦ: в Германии убили двух украинцев, полиция подозревает россиянина

Одному из убитых было 23 года, второму — 36

В немецком городе Мурнау произошло убийство двух украинцев. Их нашли с ножевыми ранениями на территории торгового центра.

В убийстве подозревают гражданина РФ. Об этом сообщили в Главном управлении полиции Верхней Баварии.

По данным правоохранителей, одному из погибших было 23 года и он скончался в больнице, а второму — 36 лет. Мужчина умер на месте происшествия. Оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.

В тот же вечер полиция задержала подозреваемого по его месту жительства недалеко от торгового центра. Им оказался 57-летний гражданин России.

Полиция начала расследование по факту двойного убийства. В воскресенье, 28 апреля, мужчине изберут меру пресечения. Прокуратура просит заключить его под стражу.

Правоохранители сейчас занимаются выяснением точного хода событий, а также мотивами подозреваемого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии спустя несколько лет раскрыли убийство украинки Оксаны Ромберг в Берлине. Девушка была косметологом. На момент смерти ей было 50 лет. Полиция проделала большую работу, чтобы выйти на след убийцы.