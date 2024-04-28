Будет массовый перерасчет: кто из украинцев получит субсидию в мае

Для большинства перерасчет автоматически

Уже через несколько дней, с 1 мая 2024-го года, в Украине пройдет массовый перерасчет субсидий. Претендовать на выплаты смогут несколько категорий граждан.

Об этом сообщила начальница отдела контроля за правильностью начисления жилищных субсидий и льгот управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Оксана Гузенко. Она объяснила, что с 1 мая будет массовый перерасчет жилищной субсидии на неотапливаемый период. Таким образом жилищные субсидии смогут оформить домохозяйства, в которых они не были назначены на зиму вообще или в размере ноль, а также домохозяйства, которые арендуют жилое помещение.

"Это будет осуществлено автоматически для всех домохозяйств, за исключением тех, в которых произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства. К автоматическому перерасчету попадет большинство домохозяйств, которым назначена субсидия. Но есть домохозяйства, которым необходимо в обязательном порядке, чтобы иметь летнюю субсидию и в дальнейшем зимнюю, обратиться с заявлением и декларацией" — объяснила представитель Пенсионного фонда.

Также с 1 мая за субсидиями в Украине должны обратиться семьи, где количество лиц, которые фактически проживают в жилье, меньше, чем зарегистрированных.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного периода, то есть в течение мая и июня, граждане имеют право подать заявление и декларацию на назначение жилищной субсидии. В этом случае она будет назначена с начала отопительного периода, объяснила представитель Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли сохранить субсидию и получить льготу.