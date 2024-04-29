"Дружба" від Путіна не вберегла: що відомо про ексрегіонала Ківалова, який постраждав під час обстрілу Одеси

Чиновник мав багато скандалів у кар’єрі

Увечері 29 квітня росіяни вдарили по Одесі, через що сталася пожежа у "замку Гаррі Поттера" — палаці студентів Одеської юридичної академії. Удару було завдано балістичною ракетою з касетною боєголовкою.

За попередньою інформацією, поранення у стегно отримав директор університету, колишній регіонал Сергій Ківалов. "Телеграф" вирішив нагадати про те, що відомо про політика.

Перші скандали з Ківаловим сталися ще 2004 року, коли він обіймав посаду члена Центральної виборчої комісії. Тоді його звинуватили у фальсифікаціях під час президентських виборів, що зрештою призвело до подій Помаранчевої революції, а сам чиновник отримав прізвисько "підрахуй".

Також, згідно з даними ЗМІ, він був довіреною особою колишнього президента Віктора Януковича і навіть відвідував закриті вечірки на честь його дня народження. Ківалов також був членом комітету Верховної Ради з правосуддя у ті дні, коли було розпочато кримінальне переслідування проти Юрія Луценка та Юлії Тимошенко.

Варто нагадати також, що у 2013 році Ківалов отримав медаль Пушкіна з рук російського диктатора Володимира Путіна. Політика нагородили "за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном", разом із ним нагороду здобули й кілька інших українських політиків, включаючи й відомого колаборанта Олега Царьова.

Також його було нагороджено російським орденом "Дружби".

Ківалов та Путін

Ківалова кілька разів переобирали народним депутатом, через що мандата він остаточно втратив лише 2019 року, коли програв на своєму окрузі кандидату від "Слуги народу" Олексію Леонову.

Він разом із Вадимом Колесніченком був автором закону "Про основи державної мовної політики", який розширював права російської мови в Україні та у 2015 році визнаного неконституційною. Також у 2014 році він голосував за "диктаторські закони".

У соцмережах чиновник не забуває про російське вторгнення, розповідає про обстріли окупантів і підтримує ЗСУ. Він також неодноразово фотографувався з українськими військовими, через що нардеп Мар’яна Безугла навіть погрожувала звернутися до СБУ. До слова, від путінських медалей він так і не відмовився.

Втім, інтернет пам’ятає, що за два дні до початку вторгнення Ківалов виїхав з України й вже у квітні 2022 року світився на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину він лише у травні, коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми.

Найсвіжіший скандал за його участю стався в лютому 2024 року, коли він в обхід митного контролю зміг виїхати на територію Молдови. Прикордонники його навіть не перевіряли.

Як повідомлялося раніше, 29 квітня після обстрілу росіянами Одеси з’явилося відео, на якому Ківалова відвозять лікарі "швидкої допомоги". Попередньо відомо, що він отримав осколкове поранення у ногу.