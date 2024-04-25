Домолився за РФ? Скандального митрополита з Донеччини взяли під варту (фото)

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія взято під варту. Клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. За клопотанням прокурорів, уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Що передувало

У середу, 24 квітня, СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври Арсенію. Митрополит УПЦ (Московського патріархату) потрапив у поле зору спецслужб ще 2014 року – коли під час війни на сході України лавру запідозрили в сприянні терористам т.зв "ДНР".

Митрополит Арсеній. Фото - Донецька обласна прокуратура

Колишній ватажок донецьких бойовиків, росіянин Ігор Стрєлков (Гіркін) хвалився, що монахи лаври входили до складу його особистої охорони. За свідченнями українських бійців, на території обителі з самісінького початку гібридної агресії Росії розташувалися бойовики, які зберігали там боєприпаси.

Хоча митрополит Арсеній відкидав будь-які закиди у співпраці з терористами чи проросійській позиції, його наступні заяви свідчили про протилежне.

Гучні заяви

Ім'я Арсенія в миру — Ігор Яковенко. Народився священнослужитель в Карелії (Росія). В юності рік відслужив у Радянській Армії. Став благочинним Святогірського монастиря 1993 року, через два роки після цього був призначений намісником святині.

2018 року одіозний митрополит в інтерв’ю РБК-Україна заявляв, що війну на сході почала не Росія, а Україна, і звинувачував українських військових в обстрілі міст Донеччини.

Митрополит Арсеній

Також Арсеній висловлював думку, що на сході триває "громадянська війна". Навіть після повномасштабного вторгнення РФ архієрей дозволяв собі звинувачення на адресу українських воїнів.

12 жовтня 2023 року на сайті Святогірської лаври було опубліковано звернення Арсенія "Про цинічний обстріл лаври, людей похилого віку, жінок та дітей". За день до цього святиня потрапила під удар російських окупантів, проте митрополит почав натякати, що обстріл здійснили Сили оборони України: мовляв, стріляли звідкись неподалік.

Яке покарання отримає

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Примітний він для СБУ підтримкою Росії та виправданням збройної агресії проти України.