"Дружба" от Путина не уберегла: что известно об экс-регионале Кивалове, пострадавшем при обстреле Одессы

У чиновника было много скандалов в карьере

Вечером 29 апреля россияне ударили по Одессе, из-за чего произошел пожар в "замке Гарри Поттера" — дворце студентов Одесской юридической академии. Удар был нанесен баллистической ракетой с кассетной боеголовкой.

По предварительной информации, ранения в бедро получил директор университета, бывший регионал Сергей Кивалов. "Телеграф" решил напомнить о том, что известно о политике.

Первые скандалы с Киваловым произошли еще в 2004 году, когда он занимал должность члена Центральной избирательной комиссии. Тогда его обвинили в фальсификациях в ходе президентских выборов, что в конечном итоге привело к событиям Оранжевой революции, а сам чиновник получил прозвище "пидрахуй".

Также согласно данным СМИ, он был доверенным лицом бывшего президента Виктора Януковича и даже посещал закрытые вечеринки в честь его дня рождения. Кивалов также был членом комитета Верховной Рады по правосудию в те дни, когда было начато уголовное преследование против Юрия Луценко и Юлии Тимошенко.

Стоит напомнить также, что в 2013 году Кивалов получил медаль Пушкина из рук российского диктатора Владимира Путина. Политика наградили "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", вместе с ним награду получили и несколько других украинских политиков, включая и известного коллаборанта Олега Царева. Также был награжден российским орденом "Дружбы".

Кивалов и Путин

Кивалова несколько раз переизбирали народным депутатом, из-за чего мандата он окончательно лишился лишь в 2019 году, когда проиграл на своем округе кандидату от "Слуги народа" Алексею Леонову.

Он вместе с Вадимом Колесниченко являлся автором закона "Об основах государственной языковой политики", который расширял права российского языка в Украине и в 2015 году признанного неконституционным. Также в 2014 году он голосовал за "диктаторские законы".

В соцсетях чиновник не забывает о российском вторжении, рассказывает об обстрелах оккупантов и поддерживает ВСУ. Он также неоднократно фотографировался с украинскими военными из-за чего нардеп Марьяна Безуглая даже грозила обратиться к СБУ. К слову, от путинских медалей он так и не отказался.

Интернет, впрочем, помнит, что за два дня до начала вторжения Кивалов уехал из Украины и уже в апреле 2022 года светился на курорте в Дубае. Вернулся на родину он лишь в мае, когда стало понятно, что у россиян возникли большие проблемы.

Наиболее свежий скандал с его участием произошел в феврале 2024 года, когда он в обход таможенного контроля смог уехать на территорию Молдовы. Пограничники его даже не проверяли.

Как сообщалось ранее, 29 апреля, после обстрела россиянами Одессы, появилось видео, на котором Кивалова увозят врачи "скорой помощи". Предварительно известно, что он получил осколочное ранение в ногу.