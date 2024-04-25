Не надовго і не для всіх? У Раді прокоментували призупинення консульських послуг за кордоном

Проблеми виникнуть у тих, хто виїхав з порушенням українського права

Призупинення консульських послуг не триватиме довго. Українським громадянам за кордоном, які легально виїхали, їх знову надаватимуть за кілька тижнів.

Таке припущення висловив у коментарі "Телеграфу" голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Думаю, це може тривати до набрання чинності закону про мобілізацію. Можливо навіть раніше. Тобто, на мою думку, це питання навіть не місяців, а, скоріше, тижнів. Але це моє припущення, а не офіційна позиція МЗС", — розповів Мережко

При цьому, нардеп не вважає що українська діаспора почне гірше ставитися до держави. Так, депутат прокоментував поширене у соціальній мережі Х відео, на якому хлопець знімає футболку з українським гербом.

"Ні, я так не думаю (що ми втратимо діаспору — ред.) Скоріше, тут проблеми можуть виникнути не у тих, хто виїхав законно і законно перебуває в інших країнах, а у тих, хто виїхав з порушенням українського права", — пояснив Мережко.

Голова комітету також наголосив, що народні депутати Верховної Ради України (ВРУ) до рішення поставилися по-різному.

"До речі, я підтримую позицію міністра закордонних справ у тому, що зараз, коли існування держави знаходиться в небезпеці важливо, щоб всі громадяни виконали свій обов'язок перед державою щодо її захисту. Такий обовʼязок — важливий елемент інституту громадянства, яке являє собою сукупність взаємних прав і обовʼязків між громадянином і державою", — додав нардеп.