"Нам потрібні люди": посол розповів, що чекає на українських чоловіків, які виїхали до Польщі

Обов’язок захисту України має кожен громадянин

Міністерство зовнішніх справ України з'ясовує, скільки серед громадян України в Польщі є чоловіків призовного віку в контексті прийняття нового закону про мобілізацію. Закон зобов'язує їх протягом 60 днів оновити облікові дані з моменту набуття ним чинності.

Про це в інтерв'ю TVN24 заявив посол України в Польщі Василь Зварич. Він наголосив, що Україна використає кожну можливість, щоб виграти війну з Росією.

Дипломат заявив, що, за оцінками МЗС, у Польщі є десятки тисяч українців призовного віку. Водночас він наголосив, що точна інформація буде отримана після набрання чинності законом про мобілізацію.

"Мобілізація не є чимось новим у воєнний час. Війна триває. Нам потрібні люди для ротації. Йдеться про дві речі: справедливість і обов'язок. Справедливість для наших героїв в окопах. Вони повинні мати можливість перевести подих та розуміти, що держава дбає про них. Обов’язок захисту Батьківщини має кожен громадянин, незалежно від місця проживання", — заявив Зварич.

Він нагадав, що Україна тимчасово припинила прийом нових заявок від чоловіків призовного віку у консульствах для технічної підготовки. За словами посла, є ідея втілити дистанційний спосіб оновлення даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після ухвалення нового закону про мобілізацію дипустанов за кордоном заборонили надавати консульські послуги чоловікам з України.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що українським біженцям у Польщі продовжать захист, який поки що діє до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяли надати українцям без паспорта.