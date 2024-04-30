У ТЦК розраховують на наплив чоловіків, а на водіїв чекає маса змін – що зміниться в Україні з 1 травня

Як уникнути покарання за нововведення

Щомісяця в Україні розпочинається зі вступу у дію змін до законодавства, які впливають на життя українців. У квітні головними змінами стали зростання мінімальної зарплати та деяких податків. З 1 травня ж зміни торкнуться головним чином правил дорожнього руху та мобілізації.

Фари повинні горіти завжди, а діти сидіти в автокріслах

Останній весняний місяць 2024 року запам’ятається одразу двома серйозними змінами до правил дорожнього руху. Згідно з першим із них з 1 травня в Україну буде заборонено перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів без спеціальних утримувальних систем типу автокрісла, бустера та подібного до них.

У разі порушення цього правила, водій повинен буде заплатити штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. Втім, у законі будуть і винятки, про які можна прочитати тут.

Іншою важливою зміною стане необхідність за межами міст постійно тримати увімкненими ближнє світло фар або ходові вогні. Раніше це правило працювало з 1 жовтня до 1 травня, але тепер воно стане постійним.

Таке рішення взято з практики правил дорожнього руху в країнах Євросоюзу, де після використання норми кількість ДТП впала в середньому на 10-15%, оскільки тепер водії та пішоходи краще бачать автомобілі, що їдуть.

Якщо ж водій не буде виконувати це правило, йому загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Найкраще пройти ТЦК до 18 травня

З 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, тож у ТЦК очікують у зв’язку з цим напливу людей, які бажають уточнити свої дані у документах військового обліку. Протягом 60 днів у рамках закону це необхідно буде зробити для того, щоб отримати військово-облікові документи і не бути затриманим на вулиці.

Як писав "Телеграф", існує перелік документів, які необхідно взяти із собою для проходження звірки.

Як очікується, після набрання чинності законопроектом більше людей захочуть уточнити свої дані, щоб не потрапляти під дію штрафів до 8500 гривень. Такий штраф почнуть застосовувати після 18 липня. Саме тому краще розпочати звірку на початку травня, вважають у ТЦК.

При цьому всіх, хто з’явився в ТЦК, відправлять проходити ВЛК для визначення ступеня придатності та призначення в одну з категорій військовозобов’язаних.

Тарифи на комунальні послуги

З 1 травня в Україні продовжать діяти старі тарифи на комунальні послуги – жоден із них поки що не зміниться. Так, за природний газ та опалення українці платитимуть нинішгю ціну до закінчення терміну дії військового стану та ще 6 місяців після нього.

Хоча ще в лютому Національна комісія, яка регулює відносини у сфері енергетики та комунальних послуг, розробила проект двоетапного підвищення тарифу на воду вже з квітня, доки його так і не прийнято.

Також дія пільгового тарифу на електроенергію продовжена до кінця травня, тож поки за 1 кіловат українці платитимуть 2,64 грн.

Пенсії будуть трохи вищими, а виплати ВПО отримають не всі

У травні деякі українські пенсіонери зможуть розраховувати на підвищені пенсії, зокрема:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн.;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн.;

особам, яким виповнилося 80 років та старше, у розмірі до 570 грн.

Однак отримати її зможуть лише ті пенсіонери, пенсія яких не перевищує встановлений законом розмір.

Також з 1 травня внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати на компенсацію житла. Насамперед допомога перепризначалася людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, тяжко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. Йдеться про громадян, які подали заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП до 30 квітня або отримали продовження виплат автоматично.

Розмір виплат не змінився і становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн. та для інших осіб – 2000 грн.

Також у травні зміняться деякі дати церковних свят через переход України на новий календар.