"Нова пошта" змінила графік роботи на Великдень: як працюватиме 4-6 травня
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Графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення
Вже цього тижня у неділю, 5 травня, українці будуть святкувати Великдень, тому деякі компанії змінюють свій графік роботи. До їх числа входить і "Нова пошта".
Про це йдеться на сайті компані. Відділення "Нової пошти" по всій Україні не працюватимуть 5 травня.
Згідно з опублікованим графіком на 4-6 травня пошта працюватиме так:
- 4 травня (субота) – відділення працюватимуть за звичайним графіком;
- 5 травня (неділя, Великдень) – усі відділення "Нової Пошти" будуть вихідними;
- 6 травня (понеділок) – відділення працюватимуть за звичайним графіком.
Проте компанія зазначила, що графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення. Також у поштоматах громадяни можуть отримувати посилки у будь-який час та день, не залежно від святкових вихідних.
Нагадаємо, державний оператор "Укрпошта" не буде змінювати свій графік роботи на Великдень. Але зазначимо, що більшість відділень цієї компанії не працюють у неділю.
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