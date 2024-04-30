"Нова пошта" змінила графік роботи на Великдень: як працюватиме 4-6 травня

Графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення

Вже цього тижня у неділю, 5 травня, українці будуть святкувати Великдень, тому деякі компанії змінюють свій графік роботи. До їх числа входить і "Нова пошта".

Про це йдеться на сайті компані. Відділення "Нової пошти" по всій Україні не працюватимуть 5 травня.

Згідно з опублікованим графіком на 4-6 травня пошта працюватиме так:

4 травня (субота) – відділення працюватимуть за звичайним графіком;

5 травня (неділя, Великдень) – усі відділення "Нової Пошти" будуть вихідними;

6 травня (понеділок) – відділення працюватимуть за звичайним графіком.

Проте компанія зазначила, що графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення. Також у поштоматах громадяни можуть отримувати посилки у будь-який час та день, не залежно від святкових вихідних.

Нагадаємо, державний оператор "Укрпошта" не буде змінювати свій графік роботи на Великдень. Але зазначимо, що більшість відділень цієї компанії не працюють у неділю.

Раніше "Телеграф" писав, що у поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт на кладовища.