"Новая почта" изменила график работы на Пасху: как будет работать 4-6 мая

График работы может изменяться в зависимости от конкретного отделения

Уже на этой неделе в воскресенье, 5 мая, украинцы будут праздновать Пасху, поэтому некоторые компании меняют свой график работы. В их число входит и "Новая почта".

Об этом говорится на сайте компании. Отделения "Новой почты" по всей Украине не будут работать 5 мая.

Согласно опубликованному графику на 4-6 мая почта будет работать так:

4 мая (суббота) – отделения будут работать по обычному графику;

5 мая (воскресенье, Пасха) – все отделения "Новой Почты" будут выходными;

6 мая (понедельник) – отделения будут работать по обычному графику.

Однако компания отметила, что график работы может меняться в зависимости от конкретного отделения. Также в почтаматах граждане могут получать посылки в любое время и день, независимо от праздничных выходных.

Напомним, государственный оператор "Укрпочта" не будет менять свой график работы на Пасху. Но отметим, что большинство отделений этой компании не работают в воскресенье.

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