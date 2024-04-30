"Новая почта" изменила график работы на Пасху: как будет работать 4-6 мая
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График работы может изменяться в зависимости от конкретного отделения
Уже на этой неделе в воскресенье, 5 мая, украинцы будут праздновать Пасху, поэтому некоторые компании меняют свой график работы. В их число входит и "Новая почта".
Об этом говорится на сайте компании. Отделения "Новой почты" по всей Украине не будут работать 5 мая.
Согласно опубликованному графику на 4-6 мая почта будет работать так:
- 4 мая (суббота) – отделения будут работать по обычному графику;
- 5 мая (воскресенье, Пасха) – все отделения "Новой Почты" будут выходными;
- 6 мая (понедельник) – отделения будут работать по обычному графику.
Однако компания отметила, что график работы может меняться в зависимости от конкретного отделения. Также в почтаматах граждане могут получать посылки в любое время и день, независимо от праздничных выходных.
Напомним, государственный оператор "Укрпочта" не будет менять свой график работы на Пасху. Но отметим, что большинство отделений этой компании не работают в воскресенье.
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