Австралія анонсувала новий пакет допомоги на 100 млн: що туди ввійде, розповів Шмигаль

Австралія вже надала Україні допомогу на суму понад 655 млн доларів

Україна отримає від Австралії військову допомогу, яка включатиме партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) на 50 млн доларів, безпілотники на 30 млн доларів, а також боєприпаси класу "повітря-земля". Загальна вартість пакета допомоги складає 100 млн доларів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Зазначається, що ця домовленість була досягнута під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Австралії Річардом Марлзом під час зустрічі у Львові.

"Австралія поставить нам безпілотників на 32,5 млн доларів. Також до України буде поставлено велику партію ПЗРК RBS 70 на кілька десятків мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Загалом підтримка Австралія вже надала Україні допомогу на суму понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

"Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили", — додав Шмигаль.

Допомога від Канади

Водночас міністр національної оборони Канади оголосив, що його країна виділить понад 2 мільйони доларів на виробництво БПЛА в Україні. Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією.

"Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на виробництво дронів власною оборонною промисловістю України. Канада вперше виділяє кошти на виробництво військових дронів безпосередньо в Україні й робить це у співпраці з Об’єднаними королівством", – кажуть у відомстві.

Також Канада додатково виділить 13 млн канадських доларів (близько 10 млн доларів США) на чеську ініціативу із виробництва й закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

"Ці кошти виділяються на додачу до оголошених минулого місяця 40 млн доларів, тож загальний внесок Канади до чеської ініціативи сягає понад 53 млн доларів (понад 40 млн доларів США – ред.)", – зауважили у міністерстві.

Окрім цього Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800. Їх доставлять вже у травні.

Раніше "Телеграф" писав, що допомога Україні від Німеччини продовжує зростати. У мережі опублікували інфографіку, яка наочно демонструє рівень підтримки від однієї з найвпливовіших країн НАТО та ЄС.