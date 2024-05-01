Гріхи не "змиваються": в ПЦУ розказали що варто робити у "чистий" четвер

У ПЦУ закликають вірян не дотримуватися забобонів, які не мають нічого спільного із християнством

Встигнути помитися до сходу сонця у великий четвер Страсної седмиці – забобон, який не має відношення до православної віри. Крім цього, жодної традиції дарувати якісь подарунки на Великдень у православних християн немає.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

Зазначимо, що згідно з народним повір’ям, у великий четвер, який ще називають "чистим" четвергом, треба помитися до сходу сонця. Такий ритуал, нібито здатен "змити" всі гріхи людини.

"От якраз це і є забобон. "Чистий" четвер – фактично підготовка, така собі фінішна пряма до свята, коли завжди щось готують, прибирають. Чому і субота тиха, тому що за середу та четвер маємо переробити всю підготовчу роботу. А митися і дотримуватися правил гігієни треба регулярно", — пояснив митрополит Олександр.

Крім того, за словами священника ПЦУ, звичаю дарувати якісь особливі подарунки на Великдень, в православній традиції немає.

"Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами "Христос Воскрес – Воістину Воскрес" ну й обмінюються крашанками, писанками. А подарунки можна дарувати кожного дня. Тобто традиції з подарунками до Великодня нема. Варто в ці дні зробити щось добре для того, хто є незаможним, нагодувати бідного, допомогти убогому, от якраз це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини", — зазначив митрополит ПЦУ.

Також "Телеграф" розповідав, як жінкам можна одягатися до церкви. Священник дав вичерпну відповідь стосовно того, чи можна жінкам надягати брюки до храму.