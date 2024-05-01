Грехи не "смываются": в ПЦУ рассказали, что стоит делать в "чистый" четверг

В ПЦУ призывают верующих не соблюдать предрассудки, не имеющие ничего общего с христианством

Успеть помыться до восхода солнца в великий четверг Страстной седмицы – предрассудок, не имеющий отношения к православной вере. Кроме этого, никакой традиции дарить какие-нибудь подарки на Пасху у православных христиан нет.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклоняющихся ".

Отметим, что согласно народному поверью, в большой четверг, который еще называют "чистым" четвергом, нужно помыться до восхода солнца. Таков ритуал, будто способен "смыть" все грехи человека.

"Вот как раз это и есть предрассудок. "Чистый" четверг — фактически подготовка, финишная прямая к празднику, когда всегда что-то готовят, убирают. Почему и суббота тихая, потому что за среду и четверг должны переделать всю подготовительную работу. А мыться и соблюдать правила гигиены нужно регулярно", — пояснил митрополит Александр.

Кроме того, по словам священника ПЦУ, обычая дарить какие-то особые подарки на Пасху, в православной традиции нет.

"Просто люди ходят друг к другу в гости, поздравляют словами "Христос Воскрес – Воистину Воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет. Стоит в эти дни сделать что-то хорошее для того, кто несостоятелен, накормить бедного, помочь нищему, вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека", — отметил митрополит ПЦУ.

Также "Телеграф" рассказывал, как женщинам можно одеваться в церковь. Священник дал исчерпывающий ответ о том, можно ли женщинам надевать брюки в храм.