Будинок, земельні ділянки і не лише: у ексміністра часів Януковича конфіскували майно

Він наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти та науки України Дмитра Табачника. Його підозрюють у держзраді та пособництві державі-агресору Росії.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. Йдеться про все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір.

Зокрема, це:

половина квартири на вул. Ярославів вал у Києві;

5 земельних ділянок в елітному Козині;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв.м;

майже $144 тис. на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тис. грн.

Зазначимо, Табачник — ексміністр освіти України. Він після подій Революції гідності виїхав за межі нашої країни та наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Табачник разом з представниками вищих органів влади Росії організовував та координував діяльність "керівників" окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Крім того, Табачник активно та відкрито підтримує російську пропаганду — "денацифікацію України".

Раніше "Телеграф" писав, що Табачник заочно отримав 15 років тюремного ув’язнення.