Українцям скоро презентують Центр уряду: в Кабміні пояснили, що це і навіщо

Влада планує значно скоротити кількість міністерств та держслужбовців

В травні українцям покажуть проєкт нового держоргана – Центру уряду. Він за задумом повинен з'явитись в рамках реформи діючої урядової системи.

Планується, що в рамках реформування уряду, Центр уряду стане так званою допоміжною частиною, яка виконуватиме адміністративні функції: надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, пише УП.

"Ми будемо працювати, щоб регламентну роботу, яка зараз зосереджена в Секретаріаті Кабміну і чотирьох так званих регламентних міністерствах – Мін'юсті, Мінекономіки, Мінфіні і Мінцифри (кожне міністерство, що вносить проєкт акта уряду, спочатку обов'язково має отримати щодо нього висновки від цих чотирьох відомств, – ред.,) – передати на майданчик новоствореного Центру уряду", — розповів Немчінов.

Урядовець пояснив, що міністерства мають займатися формуванням політики, а не забезпеченням її реалізації. Саме через це з'явилась ідея реформувати систему і зробити її більш ефективною.

Бажання переформатувати уряд з акцентом на радикальне скорочення кількості міністерств виникло у владних кабінетах ще влітку 2022-го року.

За задумом, кількість міністерств буде скорочена. Вони матимуть невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику. А Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Там будуть готувати готувати документи для того чи іншого міністерства.

В Центрі уряду будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

За задумом, він має формувати єдиний підхід до написання законопроєктів різними міністерствами, забезпечувати їх аналітикою і юридичним супроводом, визначати і шукати фінансування під міністерські програми. Окрім того, вести спільний документообіг, бухгалтерію або підбір кадрів і талантів. Центр відстежуватиме, щоб усі зміни відповідали стратегічному курсу і політичній програмі Кабінету міністрів.

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