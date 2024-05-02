Украинцам скоро представят Центр правительства: в Кабмине объяснили, что это и зачем

Власти планируют значительно сократить количество министерств и госслужащих

В мае украинцам покажут проект нового госоргана – Центра правительства. Он, по замыслу, должен появиться в рамках реформы действующей правительственной системы.

Планируется, что в рамках реформирования правительства Центр правительства станет так называемой вспомогательной частью, которая будет выполнять административные функции: будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, пишет УП.

"Мы будем работать, чтобы регламентную работу, которая сейчас сосредоточена в Секретариате Кабмина и четырех так называемых регламентных министерствах – Минюсте, Минэкономики, Минфине и Минцифре (каждое министерство, вносящее проект акта правительства, сначала обязательно должно получить к нему выводы) от этих четырех ведомств, – ред.,) – передать на площадку созданного Центра правительства», — рассказал Немчинов.

Чиновник пояснил, что министерства должны заниматься формированием политики, а не обеспечением ее реализации. Именно поэтому появилась идея реформировать систему и сделать ее более эффективной.

Желание переформатировать правительство с акцентом на радикальное сокращение количества министерств возникло во властных кабинетах еще летом 2022 года.

По замыслу количество министерств будет сокращено. У них будет небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику. При этом в Центре правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Там будут готовить документы для того или иного министерства.

В Центре правительства будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

По замыслу он должен формировать единый подход к написанию законопроектов различными министерствами, обеспечивать их аналитикой и юридическим сопровождением, определять и искать финансирование под министерские программы. Кроме того, вести общий документооборот, бухгалтерию или подбор кадров и талантов. Центр будет отслеживать, чтобы все изменения соответствовали стратегическому курсу и политической программе Кабинета министров.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Минобороны будут работать аудиторы из стран НАТО.