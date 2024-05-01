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Криза навколо влади у столиці не вщухає. В парламенті проігнорували засідання комісії Київради по проблемам міста

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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У Києві пожвавлюються політичні процеси Новина оновлена 01 травня 2024, 18:37
У Києві пожвавлюються політичні процеси. Фото Колаж "Телеграфу"

У міській раді заявляють, що назріло чимало гострих викликів, а центральна влада не йде на зустріч. У "слуг народу" — свої аргументи

Нормальної роботи і конструктивної взаємодії Київської міської ради (КМР) з монобільшістю у парламенті щодо оновлення закону про столицю і на рівні парламентської Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) по Києву не було, і зараз конструктив теж повністю відсутній. Про це у середу, 1 травня, на засіданні Тимчасової контрольної комісії (ТКК) Київради з питань взаємодії з центральною владою заявив співголова фракції УДАР, голова ТКК Дмитро Білоцерковець, повідомляє журналіст "Телеграфу".

На жаль, зараз Верховна Рада не демонструє конструктивної взаємодії. Як по проєкту Закону про столицю не було нормального спілкування нардепів з Київрадою і з Громадською радою Києва у тому числі, так само як і на рівні ТСК… Як тільки у ВР створили ТСК і ми створили Тимчасову контрольну комісію міськради, то запропонували проводити засідання ТСК, ТКК і Громадської ради разом у залі Київради. На жаль, наше звернення проігнорували. Вважаю, що це був би ефективний інструмент взаємодії. Проте, на жаль, не склалося, — сказав він, додавши, що напередодні запрошував голову ТСК, нардепа Віталія Безгіна, але це запрошення той "проігнорував".

За словами Білоцерковця, на сьогоднішній день назріли три системні проблеми у діалозі міської влади з Верховною Радою, а саме — якісна взаємодія з парламентом по найбільш гострим питанням столиці (укриття, захист культурного спадку, звуження міського самоврядування, несправедливий перерозподіл податку з фізосіб на користь держбюджету тощо); підзвітність районних держадміністрацій у Києві міській громаді, зокрема Київраді; а також функціонування у столиці райрад.

Своєю чергою голова Громадської ради при КМДА, екснардеп Геннадій Кривошея зазначив, що у деяких моментах стосунків центральної і міської влад він все ж бачить політичну складову.

Я завжди казав, що громадськість і Громадська рада є аполітичною. Ми не приймаємо участі в будь-яких політичних моментах, але, аналізуючи цю ситуацію і конфлікти, за якими спостерігаємо, говоримо, що політика на сьогодні в багатьох моментах десь, можливо, зупиняє і заважає розвитку як місцевого самоврядування, так і налагодженню тісного контакту місцевої влади з органами держвлади, у тому числі з нашим законодавчим органом — парламентом… Тому ми — за те, щоб максимальна кількість представників міської ради, як депутати, що обрані громадою, приймали активну участь у засіданнях парламентської ТСК, — сказав громадський діяч.

Члени Громадської ради запропонували персонально запрошувати на засідання ТКК парламентарів-мажоритарників з Києва (13 нардепів представляють "Слугу народу"), а також інших членів спецкомісії ВР по Києву, щоб спільно і без політики працювати над проблемними питаннями столиці.

У той же час голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко запевнив, що жодної політики у роботі парламентської ТСК немає, "але нам, як депутатам Київради, необхідно займатися "Київводоканалом", "Київським метрополітеном", вивозом сміття, обслуговуванням ЖКГ, а не перемішувати й не робити жодних політичних заяв, розробляти якісь політичні ініціативи… Перебуваючи у Київраді, половина залу робить якісь політичні заяви, і обговорюються не господарські питання, а заяви тієї чи іншої фракції".

У коментарі "Телеграфу" на уточнююче питання, чому голова ТСК Безгін не прийшов на запрошення Білоцерковця у Київраду, сказав наступне: "Я не можу за нього дати відповідь, не знаю. Я можу відповідати за Вітренка, можу відповідати за роботу депутатської фракції "Слуга народу" у Київраді, а відповідати за народного депутата — ні. Не знаю, які у нього плани, і графік його я не формую".

Депутати Київради, Громадська рада КМР мають займатися вирішенням поточних господарських проблем киян, зі сферою ЖКГ, з метрополітеном, з якістю води і доріг, а не влаштовувати якісь політичні розбірки, когось кудись запрошувати. У кожного є телефон і комунікація — нехай звертаються, — додав він.

Від коментарів "Телеграфу" народний депутат Віталій Безгін щодо засідання комісії Київради утримався.

Довідка: 22 лютого поточного року ВР створила ТСК з дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва під час дії воєнного стану. Головним завданням є підготовка законодавчих змін, щоб нібито вивести систему управління столицею з хаосу. Очолює цю ТСК Віталій Безгін.

Своєю чергою Київська мерія створила тимчасову контрольну комісію (ВКК) із взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з ВР, Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами.

Як повідомлялось, 23 квітня у Верховній Раді України відбулося друге засідання ТСК по Києву, на яке не прийшов мер Києва Віталій Кличко. Міський голова заявив, що насправді ТСК не намагається професійно розібратися у питаннях, які треба допомагати вирішувати столиці. За словами градоначальника, "витрачати час на такі посиденьки" він "не бачить сенсу".

Також "Телеграф" писав, що двічі на засідання ТСК не міг потрапити Білоцерковець, а його спроба пройти на обговорення 23 квітня завершилась сутичкою з нардепами.

Теги:
#Київ #ТСК #Київрада #Нардепи #Скандали #Дмитро Білоцерківець #Слуги народу