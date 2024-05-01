Криза навколо влади у столиці не вщухає. В парламенті проігнорували засідання комісії Київради по проблемам міста

У міській раді заявляють, що назріло чимало гострих викликів, а центральна влада не йде на зустріч. У "слуг народу" — свої аргументи

Нормальної роботи і конструктивної взаємодії Київської міської ради (КМР) з монобільшістю у парламенті щодо оновлення закону про столицю і на рівні парламентської Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) по Києву не було, і зараз конструктив теж повністю відсутній. Про це у середу, 1 травня, на засіданні Тимчасової контрольної комісії (ТКК) Київради з питань взаємодії з центральною владою заявив співголова фракції УДАР, голова ТКК Дмитро Білоцерковець, повідомляє журналіст "Телеграфу".

— На жаль, зараз Верховна Рада не демонструє конструктивної взаємодії. Як по проєкту Закону про столицю не було нормального спілкування нардепів з Київрадою і з Громадською радою Києва у тому числі, так само як і на рівні ТСК… Як тільки у ВР створили ТСК і ми створили Тимчасову контрольну комісію міськради, то запропонували проводити засідання ТСК, ТКК і Громадської ради разом у залі Київради. На жаль, наше звернення проігнорували. Вважаю, що це був би ефективний інструмент взаємодії. Проте, на жаль, не склалося, — сказав він, додавши, що напередодні запрошував голову ТСК, нардепа Віталія Безгіна, але це запрошення той "проігнорував".

За словами Білоцерковця, на сьогоднішній день назріли три системні проблеми у діалозі міської влади з Верховною Радою, а саме — якісна взаємодія з парламентом по найбільш гострим питанням столиці (укриття, захист культурного спадку, звуження міського самоврядування, несправедливий перерозподіл податку з фізосіб на користь держбюджету тощо); підзвітність районних держадміністрацій у Києві міській громаді, зокрема Київраді; а також функціонування у столиці райрад.

Своєю чергою голова Громадської ради при КМДА, екснардеп Геннадій Кривошея зазначив, що у деяких моментах стосунків центральної і міської влад він все ж бачить політичну складову.

— Я завжди казав, що громадськість і Громадська рада є аполітичною. Ми не приймаємо участі в будь-яких політичних моментах, але, аналізуючи цю ситуацію і конфлікти, за якими спостерігаємо, говоримо, що політика на сьогодні в багатьох моментах десь, можливо, зупиняє і заважає розвитку як місцевого самоврядування, так і налагодженню тісного контакту місцевої влади з органами держвлади, у тому числі з нашим законодавчим органом — парламентом… Тому ми — за те, щоб максимальна кількість представників міської ради, як депутати, що обрані громадою, приймали активну участь у засіданнях парламентської ТСК, — сказав громадський діяч.

Члени Громадської ради запропонували персонально запрошувати на засідання ТКК парламентарів-мажоритарників з Києва (13 нардепів представляють "Слугу народу"), а також інших членів спецкомісії ВР по Києву, щоб спільно і без політики працювати над проблемними питаннями столиці.

У той же час голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко запевнив, що жодної політики у роботі парламентської ТСК немає, "але нам, як депутатам Київради, необхідно займатися "Київводоканалом", "Київським метрополітеном", вивозом сміття, обслуговуванням ЖКГ, а не перемішувати й не робити жодних політичних заяв, розробляти якісь політичні ініціативи… Перебуваючи у Київраді, половина залу робить якісь політичні заяви, і обговорюються не господарські питання, а заяви тієї чи іншої фракції".

У коментарі "Телеграфу" на уточнююче питання, чому голова ТСК Безгін не прийшов на запрошення Білоцерковця у Київраду, сказав наступне: "Я не можу за нього дати відповідь, не знаю. Я можу відповідати за Вітренка, можу відповідати за роботу депутатської фракції "Слуга народу" у Київраді, а відповідати за народного депутата — ні. Не знаю, які у нього плани, і графік його я не формую".

— Депутати Київради, Громадська рада КМР мають займатися вирішенням поточних господарських проблем киян, зі сферою ЖКГ, з метрополітеном, з якістю води і доріг, а не влаштовувати якісь політичні розбірки, когось кудись запрошувати. У кожного є телефон і комунікація — нехай звертаються, — додав він.

Від коментарів "Телеграфу" народний депутат Віталій Безгін щодо засідання комісії Київради утримався.

Довідка: 22 лютого поточного року ВР створила ТСК з дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва під час дії воєнного стану. Головним завданням є підготовка законодавчих змін, щоб нібито вивести систему управління столицею з хаосу. Очолює цю ТСК Віталій Безгін.

Своєю чергою Київська мерія створила тимчасову контрольну комісію (ВКК) із взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з ВР, Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами.

Як повідомлялось, 23 квітня у Верховній Раді України відбулося друге засідання ТСК по Києву, на яке не прийшов мер Києва Віталій Кличко. Міський голова заявив, що насправді ТСК не намагається професійно розібратися у питаннях, які треба допомагати вирішувати столиці. За словами градоначальника, "витрачати час на такі посиденьки" він "не бачить сенсу".

Також "Телеграф" писав, що двічі на засідання ТСК не міг потрапити Білоцерковець, а його спроба пройти на обговорення 23 квітня завершилась сутичкою з нардепами.