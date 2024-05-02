Впервые в Украине: больница превратилась в электростанцию и даже продает избыток энергии (фото)

Сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями

В Украине появилась больница, которая начала продавать в сеть лишнюю электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей. Речь о Хмельницком лечебно-диагностическом центре, на крыше которого и установлены панели.

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Герус. Он отметил, что панели были установлены в прошлом году.

"Обычно, СЭС на крышах больниц производит электроэнергию для собственных нужд. Но отныне в часы, когда СЭС производит электроэнергии больше, чем потребляют поликлиники, произведенный излишек продается в сеть. Этот случай пока является уникальным, но сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями. Это ведь тоже деньги для больниц", — написал нардеп.

Панели на крыше больницы

Сейчас, благодаря солнечным панелям, больница полностью удовлетворяет свои потребности и имеет избыток, который и продает государству. Общая мощность солнечной электростанции – 100 кВт.

"Механизм активного потребителя электроэнергии стал возможным благодаря принятому в 2023 году Закону о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины", — написал Герус и поблагодарил команду Хмельницкоблэнерго за поддержку в получении статуса активного потребителя для лечебного учреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, на сколько выгодно устанавливать СЭС дома и существуют ли программы финансовой поддержки.