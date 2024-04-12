Чи допоможе Харкову імпорт електроенергії з Європи: експерт дав чітку відповідь

Ця електроенергія не для споживачів, пояснив він

Росіяни нещадно обстрілюють Харків, знищуючи, зокрема й його енергооб’єкти. У місті діють графіки відключення світла і проблему не можна вирішити за рахунок імпорту електроенергії з Європи.

Як пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, електроенергію з Європи неможливо передати до Харкова. Її використовують лише для стабілізації системи. За його словами, імпорт не призначений для забезпечення роботи побутових приладів, він йде на регулювання частоти, напруги тощо.

Таким чином, при знищенні об’єкта, або якщо він не може виробляти електроенергію через, наприклад, відсутність палива або звичайну технічну поломку, ця електроенергія просто не буде вироблятися. Тому споживачі не зможуть її отримати. За словами Юрія Корольчука, додатковий дефіцит в Україні взимку буде складати щонайменше 2000 мегават.

"Це той дефіцит, який виник зараз, внаслідок цих ракетних ударів. А дефіцит у нас ще залишається в результаті 2022-2023 років, також 2000 мегават. Так от сумарно у нас виходить 4000 мегават, це мінімум, мінімальний обсяг, який ми просто не можемо компенсувати, ніде взяти", — пояснив Корольчук.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що в Харкові через численні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури продовжуються планові відключення світла. Однак про блекаут у місті наразі не йдеться.