У Польщі з українців почали формувати нові підрозділи ЗСУ, навчання проходять вже сотні - нардеп

Українські чоловіки самі погодились на проходження служби

У Польщі з чоловіків, які виїхали з України, вже формують бойові підрозділи для ЗСУ. Наразі вони проходять навчання.

Про це в етері "Новини Live" розповів народний депутат України Юрій Камельчук. За йо словами, серед українців у Польщі є вмотивовані чоловіки, які готові служити, та навіть люди з певним бойовим досвідом.

"Але вони кажуть: ми б хотіли пройти навчання. І пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже робиться з ініціативи певного керівництва морпіхв, які в Польщі готують окремі підрозділи на окремих базах. І вони будуть приїжджати в Україну", — зазначив нардеп.

За його словами, поки що мова йде не про тисячі, але вже про сотні. Камельчук підкреслив, що у Польщі є українські громади, зокрема, релігійні, представники яких висловили бажання поїхати до України для проходження служби.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

Своєю чергою глава польського МВС зазначив, що Польща не розкриває даних про біженців, які перебувають у Польщі. У тому числі не передає їх українській стороні. Чиновник додав, що ті, хто не має паспортів, теж отримуватимуть тимчасовий захист.