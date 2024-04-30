Ще одна європейська країна готова допомогти Україні повернути чоловіків: названо умову

Відповідний механізм ще не розроблено

Литва готова допомогти Україні повернути до країни чоловіків мобілізаційного віку, якби Київ побачив у цьому потребу. Однак для забезпечення ефективності таких дій слід подумати про рішення на регіональному рівні.

Про це заявив старший радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, пише Delfi. За його словами, литовський лідер обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським під час останньої зустрічі в Вільнюсі.

"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється – як і щодо інших потреб, того, що потрібно Україні", – сказав Будріс. .

При цьому він зазначив, що у цьому питанні слід дотримуватись кількох принципів. За словами радника президента Литви, це має бути необхідним, а також це має бути ефективно реалізовано.

"Ми самі не підніматимемо цей прапор або робитимемо з цього питання політичну позу, але ефективне рішення означає, що воно все одно має бути, принаймні, регіональним рішенням між державами – і не тому, що нам потрібно політично за руки взятися з кимось або нам поодинці некомфортно, боязко, але щоб це було ефективно", — підкреслив він.

Пояснюючи важливість регіонального рішення, Будріс заявив, що таким чином було б забезпечено ефективність мобілізаційних процесів, оскільки, продовжив він, українці, які ухиляються від призову до армії, зіткнулися б з тими самими обмеженнями навіть після виїзду з країни, де вони зараз проживають.

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде – наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація" – пояснив він.

Тим часом, відповідаючи на запитання, як на практиці могло б виглядати повернення українських чоловіків на батьківщину, Будріс зазначив, що можливі різні шляхи. "Зрештою ми цього не робили, тому не можемо заздалегідь сказати, що у нас є фантастичне рішення того, як це може працювати", — підсумував радник лідера країни.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

Своєю чергою глава польського МВС зазначив, що Польща не розкриває даних про біженців, які знаходяться в Польщі. У тому числі не передає їх українській стороні. Чиновник додав, що ті, хто не має паспортів, теж отримуватимуть тимчасовий захист.