Чекають на ініціативу від влади України: у Польщі висловилися про повернення військовозобов'язаних українців

Країна розуміє, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину

Допомога у поверненні військовозобов’язаних українців на батьківщину у Польщі вважають "етнічно неоднозначним питанням". У цьому питанні союзниця чекає на ініціативу від України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю TVN24. Він зазначив, що йому поки що невідомі ініціативи уряду України після ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Тут Україна дійсно має виявити ініціативу, тому що для нас це морально неоднозначне питання. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину" – сказав Сікорський.

Він також наголосив, що коли вперше був у Києві у грудні минулого року, українська сторона говорила про інший підхід для врегулювання цієї ситуації.

"А саме, що вони (уряд України, — Ред.) матимуть довідку для своїх громадян про те, що в них врегульовані відносини з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, які не мають такої довідки. Цікава ідея", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після ухвалення нового закону про мобілізацію дипустанов за кордоном заборонили надавати консульські послуги чоловікам з України.