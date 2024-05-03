Сто самих-самих: двоє українців увійшли у відомий світовий топ

Внесок українців у боротьбу України з агресією РФ гідно оцінили

У топ 100 найвпливовіших людей на Землі в галузі здоров’я за версією Time увійшли двоє українців. Ними виявилися лікар-дерматолог та гендиректор стартапу Esper Bionics Діма Газда та американська волонтерка українського походження, а також гендиректорка американського благодійного фонду "Razom" Дора Хом’як.

Список сотні впливових людей 2024 року опубліковано на сайті журналу. З початку повномасштабного вторгнення РФ двоє наших земляків допомагають Україні протистояти ворогові.

Компанія Esper Bionics має офіси у трьох країнах: Україні, Німеччині та США. Займається вона створенням однієї з найскладніших протезних частин тіла: роботизованою рукою. Такий протез може з легкістю зчитувати підказки, що генеруються мозком, і використовувати їх для руху руки. Роботизований протез рухається реалістичніше і функціонує ефективніше, ніж звичайні протези.

Після того, як РФ вдерлася в Україну у 2022 році, Дмитро Газда з командою почали допомагати постраждалим українцям. Біонічні руки було сплачено коштом пожертв для витрат на виробництво, а українці отримували їх абсолютно безплатно. Наразі понад 70 постраждалих українців уже отримали такі протези, а ще 250 чекають черги.

Благодійний фонд Razom, за словами Дори Хом’як, зосереджував свою роботу на покращенні здоров’я та добробуту в Україні протягом останнього десятиліття ще задовго до війни.

"Але після того, як Росія вдерлася в Україну у 2022 році, робота фонду збільшилася в геометричній прогресії. Волонтерська група, яка збирала та витрачала близько 200 000 доларів на рік, збільшила свій штат до 75 осіб у США та Україні, розподіляючи 100 мільйонів доларів допомоги. Під час війни Razom використав ці гроші, щоб придбати медичне обладнання українським лікарням, керувати шістьма психіатричними центрами по всій країні та підтримувати медиків на передовій", — йдеться у повідомленні Time.

Окрім двох українців у сотню впливових людей світу увійшли: колишній президент США Джиммі Картер (1977 – 1981), губернатор штату Огайо Майк Девайн, голлівудська актриса Холлі Беррі та колишній головний військовий лікар США індійського походження Вівек Мурті.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна стала лідером з імпорту зброї у 2023 році. Результати Росії у цьому рейтингу негативні.