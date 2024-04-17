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"Сили оборони та народ України мають бути в Time": Єрмак прокоментував потрапляння у рейтинг найвпливовіших людей

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Ермак вважає, що на його місці повинен бути народ України та армія Новина оновлена 17 квітня 2024, 23:41
Ермак вважає, що на його місці повинен бути народ України та армія. Фото t.me/ermaka2022

Україна зараз знаходиться на передовій битви за демократію та цінності цивілізованого світу

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував своє потрапляння у щорічний рейтинг 100 найвпливовіших людей світу від журналу Time. На думку голови ОПУ, така відзнака – це заслуга всієї команди президента України Володимира Зеленського, а також народу та армії.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram. Він подякував журналу, але зазначив, що у списку повинні бути Сили оборони та народ України, зокрема ті, хто віддав життя на фронті боротьби проти російських терористів.

"Дякую Time. Але я переконаний, що в списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков "Джус", Владислава Черних "Аїда" та інші наші герої. Кожен, хто загинув за Україну і свободу. Кожен з них віддав життя за те, щоб наш героїчний народ міг продовжувати свою боротьбу за незалежність", – написав він.

Єрмак нагадав, що Україна зараз знаходиться на передовій битви за демократію та цінності цивілізованого світу. Боротьба України з російськими загарбниками вже змінила світ, вплинула на нього так, що це зараз важко уявити.

"Тому сили оборони та народ України мають бути в Time. Я ж можу лише пишатися, що є частиною цього народу. Вважаю, відзнака Time є оцінкою роботи всієї команди Президента Зеленського, працювати в якій для мене — велика честь. Ми обов‘язково переможемо в цій війні добра проти зла", – підсумував він.

Зазначимо, раніше Time назвав Зеленського "Людиною року 2022". А у 2023 році присвятив йому обкладинку і редакційну статтю під заголовком "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Всередині боротьби Володимира Зеленського за те, щоб тримати Україну в боротьбі".

А у тому році перша леді України Олена Зеленська увійшла до топу найвпливовіших жінок світу. До того ж рейтингу увійшли актриса Марго Роббі, співачка Бейонсе, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді.

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#Рейтинг #TIME #Андрій Єрмак