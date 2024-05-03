Сто самых-самых: двое украинцев вошли в известный мировой топ

Вклад украинцев в борьбу Украины с агрессией РФ оценили по достоинству

В топ 100 самых влиятельных людей на Земле в области здоровья по версии Time вошли двое украинцев. Ими оказались врач-дерматолог и гендиректор стартапа Esper Bionics Дима Газда и американская волонтерка украинского происхождения, а также гендиректор американского благотворительного фонда "Razom" Дора Хомяк.

Список сотни влиятельных людей 2024 года опубликован на сайте журнала. С начала полномасштабного вторжения РФ двое наши соотечественников помогают Украине противостоять врагу.

Компания Esper Bionics имеет офисы в трех странах: Украине, Германии и США. Занимается она созданием одного из самых сложных протезных частей тела: роботизированной рукой. Такой протез может с легкостью считывать генерируемые мозгом подсказки и использовать их для движения руки. Роботизированный протез двигается более реалистично и функционирует эффективнее, чем обычные протезы.

После того как РФ вторглась в Украину в 2022 году, Дмитрий Газда с командой начали помогать пострадавшим украинцам. Бионичные руки были оплачены за счет пожертвований для затрат на производство, а украинцы получали их совершенно бесплатно. Сейчас свыше 70 пострадавших украинцев уже получили такие протезы, а еще 250 ждут очереди.

Благотворительный фонд Razom, по словам Доры Хомяк, сосредотачивал свою работу на улучшении здоровья и благосостояния в Украине в течение последнего десятилетия, еще задолго до войны.

"Но после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, работа фонда увеличилась в геометрической прогрессии. Волонтерская группа, которая собирала и тратила около 200 000 долларов в год, увеличила свой штат до 75 человек в США и Украине, распределяя 100 миллионов долларов помощи. Во время войны Razom использовал эти деньги, чтобы приобрести медицинское оборудование украинским больницам, управлять шестью психиатрическими центрами по всей стране и поддерживать медиков на передовой", — говорится в сообщении Time.

Помимо двух украинцев в сотню влиятельных людей мира вошли: бывший президент США Джимми Картер (1977 – 1981), губернатор штата Огайо Майк Дэвайн, голливудская актриса Холли Берри и бывший главный военный врач США индийского происхождения Вивек Мурти.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина стала лидером по импорту оружия в 2023 году. Результаты России в этом рейтинге негативные.