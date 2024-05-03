Зеленський презентував платформу "Зроблено в Україні": для чого вона потрібна

Підтримка вітчизняних виробників вийшла на новий рівень

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у західні регіони нашої держави не тільки призначив нового главу Хмельницької ОВА, а також провів важливу презентацію. На ній було представлено економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє Офіс президента України. Зеленський наголосив на важливості реалізації проєктів, які орієнтовані на підтримку українських виробників, які створюють нові робочі місця та сплачують податки в бюджет, з якого фінансується українська армія.

"Для мене є дуже важливим створення нашої платформи Made in Ukraine для того, щоб знати в обличчя вітчизняних виробників. Особливо тих, хто працює з початку війни, хто повернувся додому, дає робочі місця та силу нашому бюджету, який потім повністю йде на наших воїнів. Без пафосу, так воно і є: ви та ваш регіон максимально допомагаєте", – зауважив глава держави.

Також під час промови президент наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту цивільного населення від ракетних атак.

"Для нас важливо, щоб люди жили, мали роботу, школи працювали, щоби були бомбосховища, щоби збивалися ракети і дрони", – підкреслив він.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, регулярні зустрічі в регіонах із бізнесом є важливою складовою політики "Зроблено в Україні". Завдяки їм вдається долати як точкові проблеми бізнесу, так і виклики для цілих галузей.

"Візьмімо за приклад Харківщину: область потерпає від російських обстрілів. Щоби підтримати її, майже одразу після спільної з урядовцями наради місцевій владі дозволили звільнити бізнес від регіональних податків, а ми ці кошти компенсуємо. Згодом зробили знижку в 30% на залізничні перевезення для аграріїв регіону, удвічі розширили мікрогранти. І такі приклади маємо в різних областях", – зауважила Юлія Свириденко.

За її словами, цьогоріч у межах платформи "Зроблено в Україні" для Хмельниччини передбачили виділення щонайменше 1,45 млрд грн. Утім, ця сума не остаточна, адже що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні", яка стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців, тобто бізнесу. Вона також включатиме програму українського кешбеку "Купуй українське".