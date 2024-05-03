Зеленский презентовал платформу "Сделано в Украине": для чего она нужна

Поддержка отечественных производителей вышла на новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в западные регионы нашего государства не только назначил нового главу Хмельницкого ОВА, но и провел важную презентацию. На ней была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине".

Об этом сообщает Офис президента Украины. Зеленский отметил важность реализации проектов, ориентированных на поддержку украинских производителей, которые создают новые рабочие места и платят налоги в бюджет, из которого финансируется украинская армия.

"Для меня очень важно создание нашей платформы Made in Ukraine для того, чтобы знать в лицо отечественных производителей. Особенно тех, кто работает с начала войны, кто вернулся домой, дает рабочие места и силу нашему бюджету, который потом полностью идет на наших воинов. Без пафоса, так оно и есть: вы и ваш регион максимально помогаете", – заметил глава государства.

Также во время речи президент отметил важность обеспечения стабильной работы энергосистемы области и защиты гражданского населения от ракетных атак.

"Для нас важно, чтобы люди жили, имели работу, школы работали, чтобы были бомбоубежища, чтобы сбивались ракеты и дроны", – подчеркнул он.

По словам первой вице-премьер-министра – министерки экономики Украины Юлии Свириденко, регулярные встречи в регионах с бизнесом являются важной составляющей политики "Сделано в Украине". Благодаря им удается преодолевать как точечные проблемы бизнеса, так и вызовы для отраслей.

"Возьмем в пример Харьковщину: область страдает от российских обстрелов. Чтобы поддержать ее, почти сразу после совместного с чиновниками совещания местным властям разрешили освободить бизнес от региональных налогов, а мы эти средства компенсируем. Впоследствии сделали скидку в 30% на железнодорожные перевозки для аграриев региона, вдвое расширили микрогранты. И такие примеры есть в разных областях", — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, в этом году в рамках платформы "Сделано в Украине" для Хмельнитчины предусмотрено выделение не менее 1,45 млрд грн. Впрочем, эта сумма не окончательная, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы помощи, тем больше смогут получить.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине", которая станет площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей, то есть бизнеса. Она также будет включать в себя программу украинского кэшбека "Покупай украинское".