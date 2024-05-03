В Україні з’явилося нове місто: як воно виглядає і де розташоване (відео)

Селище потрапило під параметри, зазначені в новому законі

В Україні ухвалили рішення про надання статусу міста одному із селищ Чугуївського району Харківської області. Таким чином у країні стало на одне місто більше.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Йдеться про селище Слобожанське. Воно є супутником Зміївської ТЕС, яку російські терористи зруйнували 22 березня.

Слід зазначити, що це рішення було ухвалено вже за новим законом (Про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України), який підписав президент України 24 жовтня 2023 року. Згідно з ним, в Україні більше не буде селищ міського типу. Усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою та чисельністю населення понад 5 000 мешканців – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Під ці параметри й потрапило Слобожанське, воно має населення близько 14 тисяч осіб.

Для довідки: селище Слобожанське було засноване у 1956 році і до 2016 року мало назву Комсомольське. На початок 2017 року населення Слобожанського становило 14 406 осіб. Окрім Зміївської ТЕС, у Слобожанському до російського вторгнення працювали велике тепличне господарство, Лиманський сільськогосподарський рибгосп, експериментально-механічний та дослідний електромонтажний завод, заводи "Енергостил" та "Елокс".

В Україні до повномасштабної війни налічувалося 460 міст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Харкові після жорстокого обстрілу таки перейменували Пушкінську і ще низку вулиць.