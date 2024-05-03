В Украине появился новый город: как он выглядит и где расположен (видео)

Поселок попал под параметры, указанные в новом законе

В Украине приняли решение о присвоении статуса города одному из поселков Чугуевского района Харьковской области. Таким образом в стране стало на один город больше.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Речь идет о поселке Слобожанское. Он является спутником Змиевской ТЭС, которую российские террористы разрушили 22 марта.

Следует отметить, что данное решение было принято уже по новому закону (О решении отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины), который подписал президент Украины 24 октября 2023-го года. Согласно ему, в Украине больше не будет поселков городского типа. Все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения свыше 10 000 жителей будут иметь статус городов, населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения свыше 5 000 жителей – просто поселками, другие населенные пункты – селами.

Под эти параметры и попало Слобожанское — оно имеет население около 14 тысяч человек.

Для справки: поселок Слобожанское было основано в 1956 году и до 2016 года носил название Комсомольское. На начало 2017 года население Слобожанского составило 14 406 человек. Кроме Змиевской ТЭС, в Слобожанском до российского вторжения работали большое тепличное хозяйство, Лиманский сельскохозяйственный рыбхоз, экспериментально-механический и исследовательский электромонтажный завод, заводы "Энергостил" и "Элокс".

В Украине до полномасштабной войны насчитывалось 460 городов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове после жестокого обстрела таки переименовали Пушкинскую и еще ряд улиц.