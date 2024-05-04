Літери "У" на навчальних авто більше не буде: чим її замінять

Поміняли сам термін позначення таких машин

З суботи, 4 травня, в Україні змінюється стандарт маркування автомобілів, на яких навчаються водінню та складають іспити майбутні водії. Розпізнавальний знак "У" буде змінено на "Н".

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, вона набирає чинності 4 травня.

"Термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно, маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички водіння", — зазначили у МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав про штрафи, які загрожують за технічну несправність автомобіля. Сума збільшується, коли водія викривають у повторному порушенні.