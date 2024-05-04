Буквы "У" на учебных авто больше не будет: чем ее заменят

Поменяли сам термин обозначения таких машин

С субботы, 4 мая, в Украине изменяется стандарт маркировки автомобилей, на которых обучаются вождению и сдают экзамены будущие водители. Опознавательный знак "У" будет изменен на "Н".

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, соответствующие изменения были внесены в Правила дорожного движения. А для практической реализации этого нововведения Кабинет Министров Украины принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, оно вступает в силу 4 мая.

"Термин "Учбовий транспортний засіб" меняется на "Навчальний транспортний засіб". Соответственно, маркировку "Н" должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов. А также автомобили сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки вождения", — отметили в МВД.

Ранее "Телеграф" рассказывал о штрафах, которые грозят за техническую неисправность автомобиля. Сумма увеличивается, когда водителя уличают в повторном нарушении.