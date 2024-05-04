У Молдові затримали помічника лідера кримськотатарського народу Джємілева: що відомо

Його мають допитати

В аеропорту Кишинева у Молдові було затримано помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва. Затримання провели молдаванські спецслужби.

Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook. Зазначається, що затриманого Валієва хочуть допитати.

Відомо, що помічника Джемілєва затримали після прильоту в аеропорт Кишинів близько 15 години при проходженні прикордонного контролю для повернення до Києва.

"Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту", — йдеться у повідомленні.

Також голова Меджлісу наголосив, що про ситуацію, яка виникла, повідомлено МЗС України, посольство України в Молдові. Ба більше, Меджліс кримськотатарського народу вживає й інших заходів, які спрямовані на захист прав громадянина України Ерола Велієва.

О 16:50 Чубаров повідомив, що Велієва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть (допитуватимуть?) співробітники Служби антитерору".

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