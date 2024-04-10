"Це точка нестабільності": нардеп оцінив загрозу для України від Придністров’я

Вплив РФ поступово зменшуватиметься

Військового потенціалу в Росії в Придністров’ї на сьогодні немає. Наразі немає видимих знаків, що країна-агресор могла б перемістити туди свій військовий контингент.

Про це "Телеграфу" сказав заступник голови комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп із фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко. За його словами, це ще одна точка нестабільності, яку Москва у нашому пострадянському регіоні створює у різних місцях.

Наразі помітно динамічний рух Молдови в Європейському Союзі, наша країна йде у тандемі з нею. Як зазначає Пушкаренко, шкода, що це не три, через відкат Грузії назад.

"Звичайно, через Придністров’я Росія намагатиметься не пускати Молдову в ЄС. Але я вважаю, що тут все-таки Україна спільно з Євросоюзом має стати поруч із Молдовою і зробити все, щоб інтегрувати цей регіон", — сказав співрозмовник.

Також він наголосив, що якщо говорити про економіку, то насправді близько 70% усієї промисловості Молдови перебуває у невизнаному Придністров’ї.

"Тому від інтеграції цієї сірої зони справді виграє Молдова. Думаю, що насправді десь і лідери "ПМР" також розуміють, що все ж таки бути нормальною суверенною молдавською державою, де в тебе як у політика відкриваються великі можливості, інтегруючись до ЄС, набагато краще, ніж бути зоною контрабанди, злочинності та всіх інших речей", — зазначив Пушкаренко.

На його думку, вплив РФ все ж таки зменшуватиметься. Молдова та жителі Придністров’я зацікавлені, щоб відбувалася інтеграція цього регіону у нормальний державний устрій.

Пушкаренко також відповів на запитання журналістів про те, що сталося з гучним з’їздом придністровських сепаратистів, коли Путін та РФ проігнорували звернення "депутатів" про допомогу.

"Дуже просто. Ви знаєте, що з 1 січня 2024 р. Молдова скасувала пільгове ввезення товарів, що виробляються у Придністров’ї. Тобто фактично Придністров’я та підприємці з "ПМР" мали виграшні позиції та можливості щодо виробництва та реалізації своїх товарів, ніж бізнес на тих територіях Молдови, які підконтрольні Кишиневу", — сказав він.

Сподобатися це Придністров’ю не могло. Пушкаренко підкреслив, що якщо говорити про так званий референдум, то він пройшов далекого 2006 року, тобто 18 років тому. Зараз, на думку співрозмовника, російський диктатор захотів брязкати перед нами всіма потенційними точками напруги.

"Однак сьогодні потенціалу я в цьому не бачу. Все ж таки глибоко впевнений, що перспектив інтеграції Придністров’я до Молдови (щоб стати підконтрольною Кишиневу територією) набагато більше, ніж перспектив Росії у Придністров’ї", — підсумував Пушкаренко.

Повний текст розмови з Арсенієм Пушкаренком читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Поки що питання про солдатів НАТО в Україні не стоїть, але…": у Раді підтримують гучну ідею Макрона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 квітня у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" пролунав вибух. Інцидент трапився на військовому об’єкті. Пізніше місцева "влада" сказала, що це була атака дроном.