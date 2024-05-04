В Молдове задержан помощник лидера крымскотатарского народа Джемилев: что известно

Его должны допросить

В аэропорту Кишинева в Молдове был задержан помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева. Задержание произвели молдаванские спецслужбы.

Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook. Отмечается, что задержанный Валиев хочет допросить.

Известно, что помощник Джемилев был задержан по прилету в аэропорт Кишинев около 15 часов при прохождении пограничного контроля для возвращения в Киев.

"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту", — говорится в сообщении.

Также глава Меджлиса подчеркнул, что о возникшей ситуации, по сообщению МИД Украины, посольство Украины в Молдове. Более того, Меджлис крымскотатарского народа принимает и другие меры, направленные на защиту прав гражданина Украины Эрола Велиева.

В 16:50 Чубаров сообщил, что Велиева "отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора".

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