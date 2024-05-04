Кияни вже освячують великодні кошики у Києво-Печерській лаврі: фоторепортаж "Телеграфу"

Освячення проходить з 17:00 до 21:00

Уже у суботу, 4 травня, напередодні Великодня у Києво-Печерській лаврі парафіяни Православної церкви України почали освячувати кошики з великодніми частуваннями. Освячення проходить за розкладом з 17:00 до 21:00.

Під час одного з них побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Охайні та начепурені парафіяни вишиковувались перед священником, щоб той окропив їхні великодні кошики, а також їх.

Приходили до Києво-Печерської лаври цілими сімʼями з дітлахами, яких вдягли у вишиті сукні та сорочки.

Великодні кошики киян з пасками, крашанками та іншими частуваннями вишиковували перед освяченням. Священник щедро їх окропив та побажав парафіянам здоровʼя, благодаті та світлого Великодня.

Сама ж Києво-Печерська лавра також вбралась до Великодня, адже у дворі можна побачити інсталяцію великих писанок з різноманітними зображеннями.

Зауважимо, що у неділю, 5 травня, з 06:00 до 12:00 проходитиме пасхальна рання та божественна літургія. У цей час у Києво-Печерській лаврі можна буде освятити великодні кошики.

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